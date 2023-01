Ab inbev : UBS reste à vente

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'vente' sur AB InBev, ainsi que son objectif de cours de 53 euros, une cible impliquant un potentiel de baisse de 4% pour le titre du brasseur international, détenteur entre autres des marques Stella Artois, Corona et Leffe.



'Les attentes en termes de chiffre d'affaires semblent raisonnables, mais nous voyons un risque de baisse des attentes d'EBITDA organique pour les exercices 2023 et 2024', indique le broker, dont les estimations en la matière se situe jusqu'à 5% en dessous des consensus.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.