Ab inbev : Entouré après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - AB InBev grimpe de près de 4% à Bruxelles, après la publication d'un BPA sous-jacent de 0,55 dollar au titre des trois premiers mois de 2021, supérieur aux attentes des analystes et en hausse par rapport à 0,51 dollar un an auparavant.



La marge d'EBITDA normalisée s'est tassée de 91 points de base à 34,7%, pour des produits en croissance de 17,2% à 12,3 milliards de dollars. Les produits par hectolitre ont augmenté de 3,7%, grâce aux efforts constants de premiumisation et de gestion des revenus.



Le brasseur prévoit une hausse de son EBITDA normalisé de l'exercice 2021 comprise entre 8 et 12% et une croissance de ses produits supérieure à celle de l'EBITDA grâce à une combinaison saine des volumes et des prix



