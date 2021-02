Ab inbev : Baisse des actions après un nouveau crédit

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Anheuser-Busch InBev est en baisse jeudi alors que le plus grand brasseur du monde a accepté de faire appel à une nouvelle facilité de crédit liée à des étapes de durabilité.



Les actions d'AB InBev sont actuellement en baisse de plus de 1,3%, ce qui est légèrement supérieur à la baisse de 1,1% de l'indice BEL de Bruxelles.



Le prêt de 10,1 milliards de dollars lié à des actions de durabilité, le plus important de l'histoire, remplace une facilité de crédit renouvelable existante de 9 milliards de dollars, a déclaré AB InBev dans un communiqué.



Cette facilité de crédit - qui a une durée initiale de cinq ans qui pourrait être prolongée de deux ans supplémentaires - comprend un mécanisme de tarification qui incite à l'amélioration des objectifs de durabilité de l'entreprise pour 2025, a indiqué le groupe.



Ces objectifs comprennent l'amélioration de la consommation d'eau du brasseur, l'augmentation du contenu en plastique recyclé dans ses emballages et l'approvisionnement en électricité achetée à partir de sources renouvelables.



