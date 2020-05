Ab inbev : Baisse de 30% du BPA sous-jacent au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le brasseur AB InBev publie un BPA sous-jacent de 0,51 dollar au titre du premier trimestre 2020, en baisse par rapport à 0,73 dollar un an auparavant, avec une réduction de sa marge d'EBITDA de 331 points de base à 35,9%.



A 11 milliards de dollars, les produits ont reculé de 5,8%, 'considérablement affectés par la baisse des volumes résultant de la pandémie', mais les produits par hectolitre ont augmenté de 3,9% grâce aux efforts de premiumisation et de gestion des revenus.



'Nos résultats du deuxième trimestre devraient être bien plus impactés que ceux du premier', prévient AB InBev, notant que ceci est déjà visible dans ses volumes mondiaux d'avril 2020, qui ont diminué d'environ 32%.



