Xilam animation : Retenu pour un volet du plan 'France 2030'

(CercleFinance.com) - Xilam a annoncé lundi que son projet avait été retenu dans le cadre d'un programme gouvernemental visant à replacer la France en tête de la production de contenus culturels et créatifs.



Le studio d'animation, notamment à l'origine de la série 'Oggy et les cafards', indique faire partie des 68 lauréats de l'appel à projets 'La Grande Fabrique de l'image' du plan France 2030, doté d'une enveloppe de 350 millions d'euros.



Xilam explique que son projet, baptisé 'Métamorphose 2030', vise notamment à mettre en oeuvre un laboratoire faisant la part belle aux outils d'intelligence artificielle dans les étapes de création.



La société dit aussi vouloir renforcer sa présence à l'international, en ouvrant des bureaux de représentation à l'étranger, en particulier à Los Angeles.



Le plan 'La Grande Fabrique de l'image' vise à faire de la France le leader européen des tournages et de la production numérique, alors que les projections à horizon 2030 prévoient un doublement du volume de production.



