Xilam animation : EuroLand Corporate suspend sa recommandation

(CercleFinance.com) - L'analyste EuroLand Corporate annonce ce lundi suspendre sa recommandation et son objectif de cours sur le titre Xilam, dans l'attente d'une meilleure visibilité.



'Dans le contexte de crise sanitaire, la société maintient ses guidances (produits d'exploitation de 78 ME pour 2020/21 et de 110 ME en 2022/23) tout en précisant que quelques décalages pourraient avoir lieu fin 2020 sur début 2021. Les cycles longs de Xilam ainsi qu'un début d'accélération de la demande en catalogue (lié à la crise du Covid-19) constituent néanmoins des éléments positifs pour l'activité à court terme dans le contexte actuel', explique le broker.



