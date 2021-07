Xilam animation : Des retards de livraison à prévoir cette année

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le studio d'animation français Xilam recule de plus de 5% en Bourse ce vendredi après avoir évoqué de possibles 'retards de livraison' cette année du fait de la crise sanitaire.



Sur les six premiers mois de l'année, son chiffre d'affaires s'est établi à 13,1 millions d'euros, en croissance de 34% par rapport au premier semestre 2020.



Xilam explique la progression de son activité par des revenus 'record' liées aux nouvelles productions, à 10,7 millions d'euros, soit un bond de 85% par rapport au premier semestre 2020.



Le chiffre d'affaires issue du catalogue marque, lui, ponctuellement le pas (-40%) après avoir largement profité l'an dernier de ventes liées au confinement



Dans son communiqué, Xilam prévient toutefois que le regain de la crise sanitaire, en particulier en Inde et au Vietnam, où il produit certaines parties de ses programmes, est susceptible de générer quelques retards de livraison cette année du fait de la mise en oeuvre plus complexe du télétravail.



Ces livraisons pourraient donner lieu à un décalage du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% à 10% de l'objectif annoncé, qui profitera donc à l'exercice suivant, une situation qui ne remet nullement en cause la dynamique de croissance attendue selon le groupe.



