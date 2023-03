Xilam animation : Bien orienté après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Xilam grimpe de plus de 4% au lendemain de la publication d'un résultat net en baisse à 1,3 million d'euros pour 2022, avec une marge opérationnelle courante avant dépréciation du catalogue de 21,7% et des revenus en hausse de 16% à 46,7 millions.



Revendiquant néanmoins un carnet de commandes très rempli, le producteur de dessins animés 'entend poursuivre son cycle de croissance rentable' et doubler ses revenus à environ 80 millions d'euros à horizon 2026.



Revenant sur cette publication, Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Xilam avec un objectif de cours relevé de 37 à 38 euros, jugeant que la baisse du titre (-27% depuis le début de l'année) rend attractive la valorisation.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel