Worldline : Vers des solutions bancaires vertes avec ecolytiq

(CercleFinance.com) - Worldline annonce aujourd'hui que sa filiale, equensWorldline SE, a conclu un partenariat avec ecolytiq, une fintech à impact basée à Berlin qui propose une solution complète de SaaS (Sustainability-as-a-Service).



'Ce partenariat vise à soutenir les banques et leur clientèle dans la transition vers une économie plus verte en leur apportant des données transparentes et pertinentes et influencer des comportements plus durables en faveur de la lutte contre le changement climatique', indique Worldline.



En collaboration avec ecolytiq, equensWorldline proposera donc un service de calcul de l'empreinte carbone en s'appuyant sur les données de plus de 3000 établissements bancaires à travers l'Europe.



