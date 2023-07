Worldline : UBS réitère son conseil à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de 48 E après la publication des résultats sur 1er semestre 2023.



L'analyste estime que les résultats son solide aidés par le niveau des prix. ' Les tendances de base restent solides, tandis que la tarification a entraîné l'accélération entre le 1er trimestre et le 2ème trimestre 2023 dans les services aux commerçants '.



Worldline a confirmé l'ensemble de ses objectifs 2023, dont une croissance organique du chiffre d'affaires de 8 à 10%, et une amélioration de plus de 100 points de base de la marge d'EBO par rapport au pro forma 2022 estimé.



