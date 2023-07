Worldline : UBS abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS réitère son conseil à l'achat sur la valeur mais abaisse son objectif de cours à 48 E (au lieu de 51,3 E).



L'analyste souligne dans son étude du jour les bonnes perspectives de croissance et la possibilité de fusions-acquisitions.



' Nous réitérons notre Achat sur Worldline car la valorisation ne semble pas en phase avec ses bonnes perspectives de croissance, sa forte exécution récente et ses possibilités de fusions-acquisitions ' indique UBS.



Worldline a confirmé ses objectifs 2023 et a réaffirmé son ambition 2024, 'ainsi que son projet stratégique d'établir Worldline comme une paytech internationale de premier plan et le principal consolidateur de l'industrie européenne des paiements'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.