Worldline : Solution 'Tap & Pay' déployée avec succès

(CercleFinance.com) - Worldline annonce avoir mis en place un nouveau système billettique avec son partenaire, Paragon ID, leader mondial dans les solutions d'identification, sur le réseau Zest, opéré par Keolis, pour la Communauté de la Riviera française en 2022.



Un an après son lancement, les voyageurs peuvent se déplacer en toute simplicité en payant leur titre de transport directement sur les valideurs du réseau de bus grâce à leur carte bancaire ou tout support EMV sans contact.



Keolis a choisi pour le réseau Zest la solution 'Tap & Pay'. En alliant les valideurs sans contact et la plate-forme de paiement de Worldline avec le système billettique OPEN de Paragon ID, les clients accèdent au réseau de transport Zest simplement et rapidement en 'tapant' leur carte bancaire ou tout autre support EMV sur un valideur.



Le projet, mis en production en moins d'un an, en pilote pendant 6 mois, est maintenant déployé sur l'ensemble du réseau Zest.



