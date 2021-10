Worldline : Remporte le prix RSE & Compliance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Worldline annonce avoir remporté le prix RSE & Compliance à l'occasion de la 18ème édition des Grands Prix du Gouvernement d'Entreprise, organisés par l'AGEFI.



Ce prix récompense l'entreprise sur la base de critères environnementaux (consommation d'énergie, émission de gaz à effet de serre, recyclage et déchets...), sociaux (sécurité et santé des salariés, conditions de travail, égalité professionnelle, dialogue social...), d'achats responsables (relations fournisseurs) et de sécurité de l'information (corruption, conflits d'intérêts, fraude, blanchiment, pratiques anticoncurrentielles.)



Worldline s'était déjà distingué en lançant un programme de transformation RSE TRUST 2025, un programme qui fait l'objet d'un jeu de 19 nouveaux objectifs à atteindre d'ici 5 ans.



Fortement soutenue au plus haut niveau du management, cette démarche intégrée permet aujourd'hui à l'entreprise de répondre plus efficacement à l'ensemble de ses risques en matière de RSE sur toute sa chaîne de valeur, assure Worldline.





