Worldline : Rejoint l'Alliance FIDO

(CercleFinance.com) - Worldline annonce rejoindre l'Alliance FIDO, une association internationale qui s'est fixé pour mission la standardisation et l'interopérabilité des technologies d'authentification.



En rejoignant cette alliance, Worldline franchit une nouvelle étape de sa stratégie dans l'authentification des accès en ligne. La société se dit en effet convaincue du rôle crucial que jouent l'authentification forte, l'interopérabilité et l'usage de la biométrie dans ce domaine.



L'Alliance FIDO oeuvre à changer la nature de l'authentification, au moyen de normes ouvertes plus sûres que les mots de passe, plus simples à utiliser pour les consommateurs et plus faciles à déployer et à gérer pour les prestataires de services.



