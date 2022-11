Worldline : Rachat d'activités à Banco Desio en Italie

(CercleFinance.com) - Worldline annonce la signature d'un accord ferme concernant le rachat des activités d'acquisition commerçants de Banco Desio et la mise en place d'un partenariat commercial visant à tirer parti de son réseau bancaire pour distribuer ses produits et services en Italie.



Le groupe de solutions de paiements réalisera l'opération via sa coentreprise Worldline MS Italy pour environ 100 millions d'euros. La finalisation de la transaction est prévue au premier trimestre 2023 après obtention des autorisations réglementaires usuelles.



Il en attend un chiffre d'affaires annuel additionnel d'environ 15 millions d'euros la première année avec un taux de croissance organique à deux chiffres attendus lors des prochaines années, ainsi qu'une marge d'EBO supérieure à 30% à la clôture de l'opération.



