Worldline : Performance boursière déconnectée selon Oddo BHF

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 58 euros sur Worldline, jugeant que 'la performance boursière récente semble déconnectée de la dynamique opérationnelle, qui reste solide'.



'La faiblesse du titre offre, selon nous, une opportunité de se positionner à une valorisation très attractive, soit 8,9 fois l'EBITDA prospectif 12 mois pour un TMVA 2022/25 de l'EBITDA de 14% et un FCF yield de respectivement 6/7% en 2023 et 2024', avance l'analyste.



Selon le bureau d'études, la publication du groupe au titre du deuxième trimestre 'ne devrait probablement pas susciter beaucoup d'enthousiasme', estimant notamment que l'essentiel de l'amélioration de la marge est attendu au second semestre.



