Worldline : Partenariat avec Porter Airlines

(CercleFinance.com) - Worldline annonce aujourd'hui un partenariat avec Porter Airlines qui permettra à la compagnie aérienne d'utiliser la solution TravelHub de Worldline et de proposer le paiement des réservations via les portes-monnaies numériques WeChat Pay ou PayPal sur son site.



TravelHub offre en effet aux entreprises du secteur des voyages des capacités mondiales de traitement des paiements de bout en bout et un accès régional aux marchés Asie, Europe, Amérique latine et Amérique du Nord.



Un code QR permet de régler les achats depuis les navigateurs mobiles ou dans l'application WeChat, qui compte plus d'un milliard d'utilisateurs.



' Notre solutionTravelHub fait économiser du temps et des ressources aux compagnies aériennes en connectant les principaux systèmes de distribution globaux à WeChat Pay et à plus de 150 modes de paiement à travers le monde', résume Virginia Cicchini, Sales Director Airlines&Travel, Americas chez Worldline Digital Commerce.





