Worldline : Partenariat avec Cendyn

(CercleFinance.com) - Worldline annonce aujourd'hui un partenariat avec Cendyn, pionnier de l'innovation en matière de CRM, de ventes et de génération de revenus au service du secteur hôtelier.



La société indique que cette association permettra aux hôtels de se doter de solutions de paiement en ligne sur toutes leurs communications automatisées avec leurs clients, grâce à l'intégration fluide de la suite CRM de Cendyn, du système de gestion PMS (Property Management System) propre de l'hôtel et de la solution de paiement en ligne de Worldline.



'Notre partenariat avec Cendyn profite à la fois aux hôtels comme à leur clientèle, en simplifiant et sécurisant le paiement en ligne', explique Chris Lanckbeen, Responsable Voyages et Hôtels chez Worldline.





