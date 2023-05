Worldline : Offre de rachat sur deux emprunts obligataires

(CercleFinance.com) - Worldline a annoncé mercredi le lancement d'une offre de rachat sur deux emprunts obligataires d'un montant total de 1,1 milliard d'euros devant arriver à échéance en 2024.



Le spécialiste du paiement précise que son offre concerne ses obligations portant intérêt au taux fixe de 1,625% d'un montant de 600 millions d'euros émises en 2017 et venant à échéance en septembre 2024.



L'opération porte également sus ses obligations portant intérêt au taux fixe de 0,25% d'un montant de 500 millions d'euros émises en 2019 et arrivant également à maturité en septembre 2024.



Le groupe précise que l'objectif de cette offre de rachat est de gérer de manière 'proactive' le profil de sa dette.



L'offre - qui débute aujourd'hui - doit s'achever le mardi 16 mai.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel