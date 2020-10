Worldline : Oddo toujours à l'achat sur la valeur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Malgré le projet de rapprochement annoncé hier entre Nexi et SIA, ' Worldline apparaît très en avance dans la consolidation du marché européen (environ 15% de parts de marché) ', estime Oddo.



Worldline, doit d'ailleurs finaliser le rachat d'Ingenico avant la fin du mois. ' Pour cette raison, nous ne nous montrons pas préoccupés par d'autres opérations de rapprochement dans le secteur comme Nexi/SIA ', poursuit le broker. Pour l'analyste, Worldline reste sur des niveaux de valorisations ' attractifs ' par rapport à ses perspectives de croissance des profits.



Le broker maintient ainsi sa recommandation d'achat avec un objectif de cours de 90 euros.





