Worldline : Oddo confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Worldline, avec un objectif de cours inchangé de 77 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que Worldline a annoncé ce matin la signature d'un accord prévoyant l'acquisition de 80% des activités d'acquisition commerçant d'Eurobank, l'une des quatre banques systémiques de Grèce. La transaction - dont le décaissement est estimé à environ 256 ME - devrait être finalisée au cours du 2nd semestre 2022.



Pour Worldline, cette opération est une opportunité de développement important de ses activités de Services aux Commerçants. 'Par ailleurs, l'exposition à l'économie grecque, soutenue par l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, offre des opportunités de croissance supplémentaires', note Oddo, qui juge d'ailleurs le titre 'bon marché'.



