Worldline : Oddo confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Worldline, avec un objectif de cours inchangé de 77 euros.



Après s'être entretenu avec Gilles Grapinet, le directeur général de Worldline, Oddo se veut rassurant, notamment après la violente correction boursière (perte de 26% en un mois).



Le CEO a notamment rassuré 1/ sur le positionnement de Worldline face aux nouveaux entrants et sa dynamique de gains de part de marché, 2/ sur les perspectives court et moyen-terme et 3/ sur la possibilité d'une cession rapide des terminaux, rapporte le broker.



Avec un EBITDA cible de 1.5 MdE en 2024, le titre se traite à environ 11x hors terminaux, ce qui très attractif pour un groupe en croissance de 10% par an, souligne l'analyste.





