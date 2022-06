Worldline : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient une note de 'surperformance' sur le titre Worldline assortie d'un objectif de cours inchangé de 70 euros.



Alors que Worldline publiera ses résultats du 2e trimestre la semaine prochaine, Oddo anticipe un chiffre d'affaires de 1020 ME sur la période, en croissance organique de 7,2% et en ligne avec le consensus (+7%).



Sur l'ensemble du 1er semestre, Oddo table sur un CA de 1959 ME (le consensus évoque 1957 ME), soit une croissance groupe de 9,3%.



Prenant en compte l'inflation et le retour aux voyages plus rapide que prévu, l'analyste relève légèrement ses prévisions de croissance sur l'année à 8,8%, contre 8,5% précédemment. Les perspectives d'EBITDA 2022 restent inchangées.



