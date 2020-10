Worldline : Oddo confirme sa “conviction positive”

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Après un chiffre d'affaires en baisse au 3e trimestre, Oddo estime qu'un retour à l'équilibre, voire une légère croisance, est envisageable au 4e trimestre.



Le broker compte notamment sur la consommation intérieure et la poursuite du développement des transactions sans contact mais rappelle que ses modèles de prévisions excluent tout reconfinement.



Malgré les incertitudes quant à l'évolution de la situation sanitaire, Oddo estime que les guidances 2020 restent atteignables.



Le broker maintient sa recommandation d'achat et conserve ' une conviction fondamentale positive inchangée sur la valeur avec un objectif de 90 euros '.





