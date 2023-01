Worldline : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Worldline avec un objectif de cours ajusté de 70 à 60 euros, dans une note sur le fournisseur de solutions de paiement et sur son pair Nexi, pour lesquels il abaisse ses estimations de BPA pour 2023.



S'il anticipe des résultats 2022 globalement en ligne avec les attentes, le bureau d'études estime 'le potentiel de bonnes surprises limité sur cette saison de publications, même en cas de guidances 2023 supérieures aux attentes'.



'Le momentum devrait, en revanche, devenir plus favorable à partir des résultats du premier trimestre', nuance l'analyste, pointant des bases de comparaison plus favorables avec la vague Omicron, l'effet embarqué de l'inflation et le retour des voyages.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.