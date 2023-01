Worldline : Obtient le statut 'Top Employeur' dans 16 pays

(CercleFinance.com) - Worldline annonce avoir obtenu le statut de Top Employer pour 2023 en Europe et Asie-Pacifique, distinction accordée par le Top Employers Institute, l'autorité internationale qui certifie l'excellence des pratiques RH.



Cette certification confirme le leadership mondial de Worldline dans l'excellence des pratiques RH.



Worldline a participé à l'enquête Top Employer qui évalue les bonnes pratiques des entreprises en matière de ressources humaines, ainsi que leurs efforts et engagement à long terme en faveur de pratiques de management et de gestion des équipes exemplaires.



Worldline précise avoir été certifié pour 16 pays (l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Inde, l'Italie, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, Singapour, la Suède, la Suisse).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel