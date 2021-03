Worldline : Obtient la certification Ecos, de Mastercard

(CercleFinance.com) - Worldline annonce être, depuis fin janvier, le premier acteur du paiement à avoir obtenu la certification Ecos (Enhanced Contactless) de Mastercard, pour sa nouvelle norme sans contact, utilisée sur ses terminaux Ingenico, une marque Worldline depuis octobre 2020.



'La mise en oeuvre et le déploiement de cette solution sont incontournables pour maintenir le niveau de confiance nécessaire pour la migration des paiements de proximité vers le sans contact, tout en assurant aux clients le respect des contraintes sanitaires dans le contexte actuel de pandémie', a commenté Worldline.



Au troisième trimestre 2020, le sans contact représentait 41 % des transactions d'achat en personne à travers le monde, en progression de 30 % sur un an, rappelle l'entreprise.



