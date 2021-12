Worldline : Nouveau plan d'actionnariat salarié

(CercleFinance.com) - Worldline annonce la mise en place de son nouveau plan d'actionnariat salarié réservé aux adhérents du plan d'épargne 'Boost 2021', dans le cadre du développement de l'actionnariat salarié du groupe de solutions de paiement.



Les bénéficiaires pourront souscrire à une formule 'classique' avec décote de 20% et abondement dans le cadre du plan d'Epargne Groupe Worldline, au titre de laquelle les souscripteurs seront pleinement exposés aux variations du cours de l'action.



Le prix de souscription des actions a été fixé à 39,03 euros. La période de souscription est prévue du 8 décembre 2021 au 7 janvier 2022 (inclus), avec une date indicative du règlement-livraison et d'admission des nouvelles actions sur Euronext Paris le 8 mars.



