Worldline : Nomination d'un nouveau directeur financier

(CercleFinance.com) - Worldline annonce la nomination, à compter du 16 mai, de Grégory Lambertie en tant que directeur financier du groupe. Il succédera à Eric Heurtaux.



'Grégory apporte une expertise reconnue dans le domaine de la finance d'entreprise, ainsi que dans les secteurs de la technologie et des Services Financiers', indique Worldline.



Jusqu'alors, Grégory Lambertie était membre du Comité Exécutif de Worldline et en charge de la Stratégie, des Fusions & Acquisitions et des affaires publiques et réglementaires. Un poste qu'il occupait depuis la finalisation de l'acquisition d'Ingenico en novembre 2020.



Auparavant, Grégory Lambertie occupait le poste de SVP Stratégie et M&A chez Ingenico après avoir rejoint le Groupe en 2015.



