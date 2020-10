Worldline : Les experts dévoilent les innovations du secteur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion du Wordline TeX Show, une manifestation virtuelle qui dure tout le mois d'octobre, Worldline met en lumière les dernières innovations technologiques concernant les paiements numériques.



À travers une série de webinars et présentations vidéos, la communauté technique de Worldline partage et échange ses dernières réalisations, découvertes et innovations dans les domaines de l'Intelligence artificielle (IA), de la Blockchain, de l'informatique quantique, la reconnaissance faciale ou encore de l'authentification mobile.



Cette année, le Worldline TeX Show rassemble plus de 135 experts issus de 11 régions où Worldline est implanté et propose plus de 80 présentations, enregistrées ou en live.



La Communauté internationale d'experts de Worldline concourt à dessiner la stratégie d'entreprise de Worldline dans un secteur caractérisé par une innovation technologique accélérée, une concurrence exacerbée et des attentes clients en mutation permanente.





