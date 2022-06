Worldline : Le titre décroche après le placement d'Atos

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Worldline perd plus de 7% mardi à la Bourse de Paris suite au placement par son actionnaire historique Atos d'environ sept millions d'actions, représentant 2,5% du capital.



D'après les analystes, le transaction a été réalisée sur la base d'un prix unitaire de 33,4 euros, soit une décote de 5% par rapport au cours de clôture d'hier.



A ces niveaux, le produit l'opération représente donc autour de 234 millions d'euros.



Atos a concomitamment mis en oeuvre avec Goldman Sachs une transaction dérivée dans le but de neutraliser son exposition résiduelle à l'action Worldline liée aux obligations échangeables à échéance 2024, émises en 2019.



'Avec ces deux opérations, les deux groupes dénouent les derniers liens les unissant', notent ce matin les équipes d'Invest Securities.



'Une bonne nouvelle pour Worldline au regard des difficultés actuelles de son ancienne maison-mère, même si le timing et le prix de sortie apparaissent loin d'être optimums', ajoute la société de Bourse.



Dans sa note de réaction, Invest souligne que l'opération s'est effectuée alors que le cours de Bourse de Worldine évolue sur ses plus bas récents.



L'action Worldline chute de près de 7,4% à l'heure actuelle, soit la plus forte perte de l'indice SBF 120.



Pour mémoire, Atos avait regroupé en 2013 l'ensemble de ses activités services de paiements et services transactionnels au sein d'une entité unique, baptisée Worldline, qu'il avait introduite en Bourse en juin 2014.



Depuis son entrée en Bourse, la valeur de Worldline a plus que doublé.



