Worldline : Le siège social déménage à La Défense

(CercleFinance.com) - Worldline annonce l'installation dans les prochains jours de son siège social au sein de la Tour Le Voltaire à La Défense, en région parisienne. Ces locaux permettront de rassembler quelque 1400 collaborateurs issues des sites de Bezons, siège de Worldline, et de Paris Grenelle, site de l'ex-siège d'Ingenico.



'Les équipes de Worldline prendront place au sein d'un même espace pour renforcer la communication, l'efficacité opérationnelle et l'esprit d'équipe dans des bureaux modernes et avec des espaces pensés pour les collaborateurs et les nouvelles méthodes de travail', indique la société.



Les outils mis à disposition des salariés seront également adaptés aux nouvelles manières de travailler en ' flex work ', assure Worldline.



