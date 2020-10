Worldline : Le CA recule de 2,7% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Au 3e trimestre, le CA de Worldline a atteint 573 millions d'euros, soit un recul organique de 2,7% par rapport au 3e trimestre 2019. Il s'agit d'une forte amélioration par rapport au 2e trimestre, qui avait vu le CA reculer de 13,1%.



Cette amélioration reflète ' une forte dynamique des paiements domestiques sur tous nos principaux marchés, soutenue par l'adoption accélérée des paiements électroniques et une dynamique toujours forte du commerce en ligne', dixit Gilles Grapinet, p.d.-g. de Worldline.



Pour 2020, le groupe s'attend à un chiffre d'affaires stable ou en retrait de quelques points de croissance par rapport à 2019, à périmètre et taux de changes constants.





