Worldline : Lancement d'un plan d'actionnariat salarié

(CercleFinance.com) - Worldline annonce la mise en place de son plan d'actionnariat 'Boost 2020' réservé aux salariés, afin de les associer plus étroitement aux performances et développements futurs du groupe de paiements et de services transactionnels.



Le PDG a fixé le prix de souscription des actions le 2 décembre à 58,92 euros. La période de souscription est prévue entre le 3 et le 21 décembre inclus. Le règlement-livraison des actions est prévu le 17 février 2021.



Les nouvelles actions Worldline qui seront créées portent jouissance à compter du 1er janvier 2020 et donneront droit aux dividendes qui seraient mis en distribution par la société à compter du 1er janvier 2021.



