Worldline : Lancement d'un plan d'actionnariat salarié

(CercleFinance.com) - Worldline annonce le lancement de son nouveau plan d'actionnariat salarié réservé aux adhérents du plan d'épargne du groupe 'Boost 2023', proposé à l'ensemble des salariés sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités locales.



Le directeur général a fixé le prix de souscription des actions le 12 mai à 31,23 euros. Selon le calendrier indicatif, la période de souscription est prévue du 15 mai au 2 juin (inclus) et le règlement-livraison, le 19 juillet.



Les nouvelles actions ainsi créées porteront jouissance courante et donneront droit aux dividendes qui seraient mis en distribution par le groupe de solutions de paiement à compter de la date d'émission des actions.



