Worldline : Lance le paiement sans contact via un accessoire

(CercleFinance.com) - Worldline annonce aujourd'hui que sa filiale equensWorldline propose désormais aux clients du bancassureur belge KBC le paiement sans contact via le premier accessoire connecté (un ' wearable ') co-badgé au monde - qu'il s'agisse d'une montre, d'un bracelet, d'un porte-clés ou encore d'une bague.



Les utilisateurs de ces accessoires connectés pourront ainsi facilement effectuer leurs paiements via plusieurs systèmes de paiement, et via différents types d'appareils.



KBC est le premier bancassureur belge à proposer à ses clients des paiements à l'aide d'un wearable. equensWorldline opère ces paiements et gère la validation et le routage des transactions vers KBC.



'Les clients recherchent des modes de paiement qui rendent l'utilisation facile et les paiements co-badgés à l'aide de ces accessoires connectés répondent à ces exigences. Nous sommes heureux d'être précurseurs sur cette innovation', s'est réjoui Daniel Braeckman, General Manager BeLux chez equensWorldline.





