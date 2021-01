Worldline : Lance l'offre 'China-All-In-One' d'Ingenico

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Worldline lance aujourd'hui l'offre intégrée'China All-In-One'd'Ingenico, qui réunit la gamme de solutions de paiement chinoises - dontAliPay, WeChat Pay et UnionPay - au sein d'une offre de paiement complète.



A travers la solution China All-In-One, Ingenico 'offre aux e-commerçants un accès simplifié au marché chinois du e-commerce et permet d'en optimiser le potentiel'.



Cette nouvelle offre, qui repose sur une commission fixe de1,9%, plus 0,20 Euro par transaction, 'est l'une des plus compétitives sur le marché pour les entreprises internationales qui vendent leurs produits aux consommateurs chinois', assure Worldline.



La solution englobe la plupart (92%) des méthodes de paiement préférées de la clientèle chinoise qui privilégie les moyens de paiement par téléphone mobile.





