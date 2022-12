Worldline : JPMorgan passe de 'surpondérer' à 'neutre'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - JPMorgan est passé vendredi à une opinion 'neutre' sur Worldline contre une recommandation 'surpondérer' jusqu'à présent, avec un objectif de cours réduit de 59 à 55 euros.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, l'intermédiaire estime que les facteurs de soutien qu'il anticipait pour l'exercice 2022 se sont désormais tous matérialisés, avant une année 2023 qui s'annonce 'plus difficile'.



'Les catalyseurs qui nous rendaient positifs sur la valeur à l'entame de 2022, à savoir la croissance du commerce de détail en Allemagne et le potentiel commercial de ses terminaux, se sont désormais concrétisés', soulignent les analystes.



JPMorgan fait valoir que la croissance du secteur allemand de la distribution est en train de ralentir et que l'effet de base qui a porté l'activité en 2022, c'est-à-dire la réouverture de l'économie et la reprise du trafic aérien, sont également en train de s'essouffler.



'Au vu des risques auxquelles la valeur va être confrontée en 2023, nous passons à 'neutre' dans l'attente d'un meilleur point d'entrée sur le titre', conclut le bureau d'études.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.