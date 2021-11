Worldline : Jefferies reste à achat, réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient son conseil 'achat' sur Worldline, mais ramène son objectif de cours de 101 à 70 euros, après des résultats trimestriels et une journée investisseurs qui ont brossé un tableau difficile pour la société de solutions de paiements.



Le broker met en avant une sous-performance par rapport à son marché adressable lors d'une reprise de volumes au troisième trimestre 'marquant un écart rare par rapport aux antécédents de croissance organique de Worldline'.



S'il reconnait que les perspectives pour le quatrième trimestre restent difficiles, Jefferies considère que le faible niveau de valorisation de Worldline intègre en grande partie la baisse potentielle de ses bénéfices.



