Worldline : Invest Securities reste à achat, réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme son conseil 'achat' sur Worldline tout en abaissant son objectif de cours de 85 à 80 euros, jugeant qu'il 'apparait difficile à ce stade d'identifier les prochains catalyseurs pouvant permettre de réenclencher un momentum positif pour le secteur'.



Dans une étude d'actualisation, l'analyste cherche à expliquer la violente contreperformance boursière de 2021 (-49 points) et conclut que la thèse d'investissement n'est modifiée (objectifs 2024 sans grande surprise).



'Le derating sectoriel n'est pas étayé aujourd'hui par des éléments tangibles, les craintes de disruption par de nouveaux acteurs ne se ressentant pas, tant dans les performances actuelles que dans les perspectives des sociétés', explique-t-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.