Worldline : Invest Securities reste à achat, réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Worldline avec un objectif de cours ramené de 60 à 56 euros, au lendemain de la publication de résultats semestriels jugés 'rassurants, quand bien même ils cachent certaines mauvaises surprises'.



Le bureau d'études met en avant un 'message confiant sur le second semestre 2023 et 2024, aidé en cela par les mesures de rationalisation et les hausses de prix passées aux clients pour la division services marchands'.



'Le potentiel de revalorisation est toujours significatif (+62%), justifiant, avec l'optionalité M&A et le possible intérêt spéculatif après les rachats de Worldpay et Network International, notre opinion achat', poursuit-il.



