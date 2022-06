Worldline : Invest Securities reste à achat, réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Worldline et maintient le titre dans sa 'Sélection IS', avec un objectif de cours réduit à 56 euros contre 64 euros précédemment, pour tenir compte de la hausse des taux.



'Victime d'un violent derating depuis l'été 2021 sur fond de craintes (non justifiées jusqu'à présent) de disruption par de nouveaux acteurs, Worldline pourrait susciter à nouveau l'intérêt des investisseurs dans un contexte macro plus incertain', estime l'analyste.



'Son profil résistant, avec un chiffre d'affaires lié à la consommation (composante relativement résistante du PIB) et pour partie indexé sur l'inflation devrait permettre au groupe de se distinguer', explique-t-il.



Selon lui, la publication du premier semestre 2022 à venir devrait le démontrer, avec une solide croissance attendue et la confirmation des objectifs 2022. Le bureau d'études attendra cette publication pour ajuster ses attentes (essentiellement sur 2023-24).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.