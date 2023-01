Worldline : Invest Securities rehausse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Worldline avec un objectif de cours porté de 55 à 60 euros, mettant en avant un 'recul sans raison sur décembre (-19%)' qui fait que le titre a clôturé 2022 par une sous-performance de -16 points.



'Une performance peu surprenante pour un acteur de la Tech impacté par la hausse des taux, mais qui occulte la cession de TSS, la très nette amélioration des fondamentaux et la crédibilité retrouvée du management', juge l'analyste.



'Alors que les résultats 2022 devraient confirmer la forte traction commerciale des neuf premiers mois, le groupe a les atouts pour démontrer la résilience de son modèle face au ralentissement macro en 2023', poursuit-il.



