Worldline : Invest Securities ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Invest Securities ajuste son objectif de cours (85E contre 84E) et réitère son opinion à achat après l'annonce des trimestriels.



' Nous ressortons confortés de cette présentation : (i) l'activité Terminaux sera bien cédée à CT, (ii) le profil de croissance va accélérer dès le T4 21 et (iii) les objectifs 2022-24 sont globalement en ligne avec nos attentes ' indique le bureau d'analyses.



' La contreperformance boursière tient donc selon nous à uniquement à un derating, la feuille de route étant exactement identique à celle présentée début 2020 au moment du rachat d'Ingenico quand l'action valait plus de 76E ' rajoute Invest Securities.



