Worldline : Hausse de 8,3% du CA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Worldine publie un chiffre d'affaires de 960 ME au titre du 3e trimestre 2021, soit une variation organique de 8,3% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité est notamment portée par les Services aux commerçants (+9,2%), les Services Financiers (+5%) et la Mobilité et Services Web Transactionnels (+10,9%).



'Ces tendances devraient se poursuivre, ouvrant la voie à une nouvelle accélération au quatrième trimestre. Dans ce contexte, nous confirmonsnos objectifs pour 2021, qui excluent désormaisceux del'activité Terminaux', indique Gilles Grapinet,directeur général de Worldline.



Pour 2021, Worldline mise sur une croissance organique du chiffre d'affaires d'au moins 6%.



