Worldline : Hausse de 11,6% du chiffre d'affaires trimestriel

(CercleFinance.com) - Worldline publie un chiffre d'affaires de 939 ME au titre du 1er trimestre 2022, soit une hausse de 11,6% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité est en hausse dans tous les secteurs, aussi bien dans les Services aux Commerçants (+15,8% de croissance organique) que dans la Mobilité & Services Web Transactionnels (+8,4%) et les Services Financiers (+2,5%).



Par ailleurs, 'le processus de cession de TSS est en bonne voie pour être finalisé au second semestre de l'année, comme prévu', explique Gilles Grapinet, directeur général de Worldline. 'En ce qui concerne notre stratégie d'acquisition, j'ai le plaisir d'annoncer que les acquisitions d'Axepta Italie et des activités d'acquisition commerçant d'ANZ en Australie ont été finalisées', ajoute-t-il.



Enfin, malgré les impacts du conflit en Ukraine, Worldline confirme ses objectifs 2022 et cible une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 8 et 10% en 2022.





