Worldline : Gagne plus de 6%, un analyste réitère son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée avec un gain de plus de 6% après la publication hier de ses trimestriels. La valeur avait déjà gagné 1,2% hier.



Invest Securities estime que la publication hier n'a pas apporté d'éléments nouveaux. Il estime que les indications données en février par le management se sont vérifiées au 1er trimestre 2021 et la trajectoire de reprise sur le reste de l'exercice est confirmée.



' Il faudra donc bien attendre le S2 21 pour retrouver un momentum positif en termes de dynamique organique. Sur le front du M&A, la cession de l'activité Terminaux ne fait guère de doute selon nous. Seul le prix pourrait constituer une surprise, mais sans impact majeur ' indique Invest Securities.



' Malgré des discussions qui s'intensifient, nous ne nous attendons pas à des annonces d'opérations à CT sur le front de la consolidation du marché des services de paiement ' rajoute l'analyste.



Invest Securities indique que le potentiel de revalorisation (+29% vs OC actualisé de 98E contre 94 E) est toutefois suffisant pour justifier de patienter quelques mois. Le bureau d'études a réitéré son conseil à l'achat.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.