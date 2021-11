Worldline : Des solutions de transactions pour PSA Payment

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Worldline accompagne PSA Payment Services Austria pour déployer des solutions de transactions intelligentes.



À travers ses produits WL ID Center et WL Trusted Authentication, Worldline apporte le socle technologique de la nouvelle identité numérique, une application baptisée ich.app que lancera PSA en 2022 sur le marché autrichien.



ich.app permettra notamment aux consommateurs de s'identifier facilement et rapidement auprès de nombreuses enseignes de distribution et de services en ligne sans avoir à partager aucune autre donnée.



' PSA offrira aux entreprises autrichiennes et à leurs clients dès 2022 une alternative nationale à l'identification via Google ou Facebook, fiable et conforme à la réglementation sur la protection des données ' indique le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.