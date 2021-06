Worldline : Déploie sa nouvelle solution, WL Contact

(CercleFinance.com) - Worldline annonce le déploiement de sa solution de dernière génération, WL Contact, en architecture Cloud.



Cette solution va permettre d'accompagner plus de 100 banques -essentiellement localisées en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Luxembourg- dans leur communication auprès de leurs clients, précise Worldline.



La société indique que sa solution aidera les agents à résoudre toutes les problématiques dès la première interaction avec le client, en lui donnant de manière automatique toutes les informations dont il a besoin, ce qui générera un gain de productivité pour la banque.



En moyenne, grâce à la solution WL Contact, la majorité des appels clients sont pris en charge dans les 20 à 40 secondes, et la part des appels abandonnés est inférieure à 5%, assure Worldline.







