Worldline : Dans le vert avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Worldline gagne plus de 1% sur fond de propos d'Invest Securities qui réitère son opinion 'achat' avec un objectif de cours relevé de 84 à 95 euros, le titre du groupe de solutions de paiement étant également maintenu dans sa 'Sélection IS'.



Le bureau d'études souligne que 'les prochains catalyseurs ne sont pas si lointains (CMD, désengagement de l'activité Terminaux au printemps prochain)' et que 'dans l'intervalle le risque de déception autour de l'intégration d'Ingenico est quasi-nul'.



'Surtout, la thèse d'investissement moyen-long terme reste particulièrement attractive, avec une consolidation du marché et des synergies devant déboucher sur une marge d'EBITDA supérieure à 30% (contre 25% actuellement)', poursuit-il.



